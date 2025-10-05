Mert Hakan Yandaş'dan Samsunspor taraftarı ile tartışma!

Samsunspor- Fenerbahçe karşılaşması sırasında tartışma çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun çekimine göre Samsunspor taraftarı ile Mert Hakan Yandaş arasında tartışma çıktı. Olayın ardından tribüne çevik kuvvet geldi ve Fenerbahçeli heyetin olduğu yeri kontrol altına aldı.
