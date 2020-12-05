Mert Hakan Yandaş: 'Çok daha iyisini izleteceğim'

Bu sezon en çok ses getiren transferlerden biriydi Mert Hakan Yandaş. Ancak beklenti ile sahadaki performans bir türlü istenilen düzeye gelmedi. Geride kalan 10 maçın 8'inde süre alan ve sadece bir gol atabilen orta saha oyuncusu, Denizlispor mücadelesine farklı bakıyor.Mert Hakan Yandaş, deyim yerindeyse bu mücadeleyi patlama maçı olarak görüyor. Teknik Direktör Erol Bulut'un saha içinde daha fazla sorumluluk almasını istediği Yandaş "Çok daha farklı bir Mert Hakan izlettireceğim" diyerek iddiasını ortaya koyuyor.Denizlispor mücadelesinde on birde maça başlaması beklenen sarı-lacivertli isim "Sezon başında yaşadığım talihsiz sakatlık sonrası bir türlü ritmimi yakalayamadım. Şu anda bu eksikliğimi gidermeye çalışıyorum. Oynadıkça çok daha iyi olacağım, çok daha iyi bir Mert Hakan izleteceğim. Bir an önce takımımın başarısına katkı vermek ve süreklilik sağlamak istiyorum. Bundan sonra çok daha güçlü, çok daha çok isteyen ve takımı için elinden geleni sonuna kadar yapan, savaşan bir oyuncu olacağım" ifadelerini kullanıyor.Kanarya'nın hocası Erol Bulut, Denizli maçının taktik planını kafasında şekillendirdi. Maçta erken gol bularak sonuca gitmeyi hedefleyen Bulut mücadelenin başından itibaren rakibe pres yapıp hataya zorlamayı düşünüyor. Denizlispor'un 3-1 geriden gelip 3-3 berabere kaldığı Başakşehir maçının görüntülerini oyuncularına izleten Erol Hoca oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmamaları gerektiğini de özellikle vurguluyor.