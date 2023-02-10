Mert Hakan Yandaş, canla başla mücadele ediyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi için yapılan destek kampanyalarına katılarak kendi elleriyle koli taşıdığı ve tırlara yardım destek yüklediği görüldü.



Tecrübeli futbolcu, Instagram'dan yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.



Enkaz altından çıkarılan minik Efe ile görüntülü olarak görüşen milli futbolcu, paylaşımında "Efemiz çok iyi. En kısa zamanda yanımıza, İstanbul'a gelecek. O artık bana, bize emanet" ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ