Mert Hakan Yandaş: 'Böyle devam'

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş, UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda çok önemli bir avantaja sahip olduklarını belirtti.
Mert Hakan, "Konyaspor ile 4 puanlık fark var. Ancak bizim için değişen bir şey yok. Yakaladığımız harika seriyi kalan 3 maçta da devam ettireceğiz. Bizim tek hedefimiz bu." dedi.
Deneyimli orta saha, "Sezonu sadece ikinci sırada bitirmeyi değil, toplayabileceğimiz en yüksek puanla tamamlamayı da istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Mert Hakan, "Konyaspor ile 4 puanlık fark var. Ancak bizim için değişen bir şey yok. Yakaladığımız harika seriyi kalan 3 maçta da devam ettireceğiz. Bizim tek hedefimiz bu." dedi.
Deneyimli orta saha, "Sezonu sadece ikinci sırada bitirmeyi değil, toplayabileceğimiz en yüksek puanla tamamlamayı da istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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