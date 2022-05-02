Mert Hakan Yandaş: "Böyle devam"

Ligde oynadığı son 6 maçın 5'inde asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Mert Hakan Yandaş, sezonun kalan bölümü için iddialı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş: 'Böyle devam'
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02 Mayıs 2022 12:48
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş, UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda çok önemli bir avantaja sahip olduklarını belirtti.

Mert Hakan, "Konyaspor ile 4 puanlık fark var. Ancak bizim için değişen bir şey yok. Yakaladığımız harika seriyi kalan 3 maçta da devam ettireceğiz. Bizim tek hedefimiz bu." dedi.

Deneyimli orta saha, "Sezonu sadece ikinci sırada bitirmeyi değil, toplayabileceğimiz en yüksek puanla tamamlamayı da istiyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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