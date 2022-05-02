Mert Hakan Yandaş: 'Böyle devam'

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş, UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda çok önemli bir avantaja sahip olduklarını belirtti.



Mert Hakan, "Konyaspor ile 4 puanlık fark var. Ancak bizim için değişen bir şey yok. Yakaladığımız harika seriyi kalan 3 maçta da devam ettireceğiz. Bizim tek hedefimiz bu." dedi.



Deneyimli orta saha, "Sezonu sadece ikinci sırada bitirmeyi değil, toplayabileceğimiz en yüksek puanla tamamlamayı da istiyoruz" ifadelerini kullandı.









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