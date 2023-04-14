Mert Hakan Yandaş; beklentilerin uzağında

Agresif tavırları ile dikkat çeken ve yedek kulübesinde bile sorun çıkaran Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'deki döneminde hayal kırıklığı oldu.



Bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve hep hamle oyuncusu olarak kalan Mert Hakan, skor olarak da pek bir katkı sağlayamadı.



TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU



Sivasspor'daki çıkışı ile dikkat çektiği dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray ile çok sık adı geçen Mert Hakan, Kadıköy ekibine transfer olmuş ama devamında ise hiçbir şey istediği gibi gitmemişti.



Şu an gelinen noktada ise 28 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe yıllarında hiçbir kupa kazanılamadı ve Mert Hakan'a verilen imza parası dahi konuşulur oldu.



TARAFTAR TEPKİLİ



Mert Hakan Yandaş'ın performansını sıkıntılı bulan Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada sık sık sert eleştirilerde bulunuyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Fenerbahçe forması ile 16 maça çıkan Mert Hakan, sadece 497 dakika sahada kaldı ve 1 gol ile 1 asist yapabildi.





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