Mert Hakan Yandaş; beklentilerin uzağında

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş krizi gün geçtikçe daha da büyüyor. Sivasspor'dan büyük beklentiler ile transfer edilen Mert Hakan Yandaş, beklenen potansiyele ulaşamadı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mert Hakan Yandaş; beklentilerin uzağında
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14 Nisan 2023 12:54
Agresif tavırları ile dikkat çeken ve yedek kulübesinde bile sorun çıkaran Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'deki döneminde hayal kırıklığı oldu.

Bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve hep hamle oyuncusu olarak kalan Mert Hakan, skor olarak da pek bir katkı sağlayamadı.

TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU

Sivasspor'daki çıkışı ile dikkat çektiği dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray ile çok sık adı geçen Mert Hakan, Kadıköy ekibine transfer olmuş ama devamında ise hiçbir şey istediği gibi gitmemişti.

Şu an gelinen noktada ise 28 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe yıllarında hiçbir kupa kazanılamadı ve Mert Hakan'a verilen imza parası dahi konuşulur oldu.

TARAFTAR TEPKİLİ

Mert Hakan Yandaş'ın performansını sıkıntılı bulan Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada sık sık sert eleştirilerde bulunuyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 16 maça çıkan Mert Hakan, sadece 497 dakika sahada kaldı ve 1 gol ile 1 asist yapabildi.

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