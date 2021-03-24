Mert Hakan Yandaş: "Asla pes etmem"

Beşiktaş maçında oynamayan ve milli takıma da çağrılmayan Mert Hakan Yandaş'tan açıklama var.

Haber; Fanatik
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Mert Hakan Yandaş: 'Asla pes etmem'
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24 Mart 2021 10:00
Mert Hakan
Mert Hakan
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, son dönemde formayı kapmıştı ancak Beşiktaş derbisinde yine kulübeye mahkum kaldı.

Zorlu maçta süre alamayan başarılı orta saha oyuncusu, Milli Takım'dan davet gelmemesinin de üzüntüsünü yaşıyor.

26 yaşındaki futbolcu, "Hem Fenerbahçe'ye kalan maçlarda en iyi şekilde katkı vermek hem de Milli formayı yeniden giymek için sonuna kadar savaşacağım. Asla pes etmem. Sıkı bir şekilde çalışmalarımı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertlilerde bu sezon 28 maça çıkan Mert Hakan, 3 gol ve 1 asistle oynadı.



 


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