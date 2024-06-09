Mert Hakan Yandaş, Ali Koç'u bekliyor!

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ın geleceğinin Ali Koç'a bağlı olduğu belirtildi.

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Mert Hakan Yandaş, Ali Koç'u bekliyor!
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09 Haziran 2024 13:36
Fenerbahçe'de başkanlık için yarışan Ali Koç'un, Aziz Yıldırım ile gireceği seçimi kazanması halinde Sarı-Lacivertli takımla olan kontratı biten tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile devam etmeyi düşündüğü öğrenildi.

Koç'un kazanması halinde 29 yaşındaki futbolcu ile bir araya gelip yeni kontrat imzalayacağı da gelen haberler arasında.

Bu sezon 27 maçta forma giyen Mert Hakan söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
 

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