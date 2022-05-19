Mert Hakan Yandaş'a sürpriz talip

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş için Rus ekibi CSKA Moskova'nın resmi girişimlere başladığı öne sürüldü.



Rus ekibinin kurmayları transferi bitirmek için yoğun çaba gösterdiği, kulüp yöneticileriyle bir araya geldiği öğrenildi. Son haftalardaki performansı ile göz dolduran Mert Hakan Yandaş, taraftarların gönlünü fethederken, asist katkılarıyla da beğenileri topladı.



YUSUF YAZICI'DAN ETKİLENDİ



CSKA Moskova Başkanı Evgeny Giner, Yusuf Yazıcı'nın performansından etkilenerek takımda bir Türk oyuncu daha görmek istiyor. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.



Fenerbahçe'de bu sezon performansını yükselten ve formayı kapan Mert Hakan Yandaş, 32 müsabakada forma giydi. Tecrübeli orta saha rakip fileleri 2 kez havalandırma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarına da 9 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 sarı kart gördü.





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