Mert Hakan ve Alioski, ligde ilk kez kadroda

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Ezgjan Alioski, bu sezon ligde ilk kez görev aldı.



Sezon başında sakatlık yaşayan Mert Hakan Yandaş ile yeni transfer Ezgjan Alioski, Austria Wien maçının kadrosunda yer almıştı. Alioski, maça ilk 11'de başlarken, Mert Hakan forma giyememişti.



Her iki oyuncu da Adana Demirspor karşısında yedek soyundu.





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