Mert Hakan ve Alioski, ligde ilk kez kadroda

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ve yeni transfer Ezgjan Alioski, ligde ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan ve Alioski, ligde ilk kez kadroda
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22 Ağustos 2022 22:44
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Ezgjan Alioski, bu sezon ligde ilk kez görev aldı.

Sezon başında sakatlık yaşayan Mert Hakan Yandaş ile yeni transfer Ezgjan Alioski, Austria Wien maçının kadrosunda yer almıştı. Alioski, maça ilk 11'de başlarken, Mert Hakan forma giyememişti.

Her iki oyuncu da Adana Demirspor karşısında yedek soyundu.

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