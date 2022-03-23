Mert Hakan: "Tek tesellim maçları kazanmamız"

Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, 2 maçlık cezasının bitmesinin ardından forma rekabetine hazır...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan: 'Tek tesellim maçları kazanmamız'
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23 Mart 2022 12:23
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçında hakaret ettiği gerekçesiyle PFDK tarafından 2 maç cezaya çarptırılmıştır.

Yıldız orta saha oyuncusu bu nedenle Alanyaspor ve Konyaspor maçlarında takımını yalnız bıraktı.

Mert Hakan, "Büyük bir çıkış içindeyken böyle bir durumla karşılaşmam beni çok üzdü. Tek tesellim, takımımın bu süreçte maçları kazanmaya devam etmesi oldu." dedi.

"Cezam bitti ve yeniden rekabet için hazırım." diyen Mert Hakan, "Son dönemdeki performansımızı devam ettirip Şampiyonlar Ligi biletini alacağımıza inanıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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