Mert Hakan: 'Tek tesellim maçları kazanmamız'

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçında hakaret ettiği gerekçesiyle PFDK tarafından 2 maç cezaya çarptırılmıştır.



Yıldız orta saha oyuncusu bu nedenle Alanyaspor ve Konyaspor maçlarında takımını yalnız bıraktı.



Mert Hakan, "Büyük bir çıkış içindeyken böyle bir durumla karşılaşmam beni çok üzdü. Tek tesellim, takımımın bu süreçte maçları kazanmaya devam etmesi oldu." dedi.



"Cezam bitti ve yeniden rekabet için hazırım." diyen Mert Hakan, "Son dönemdeki performansımızı devam ettirip Şampiyonlar Ligi biletini alacağımıza inanıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





İLGİLİ VİDEO