Mert Hakan sırasını bekliyor

Mert Hakan Yandaş için sezon öncesi yaşadığı sakatlık pahalıya patladı.



Sezonun en flaş transferlerinden biri olan yıldız futbolcu, form olarak arkadaşlarının gerisinde kaldı ve bir türlü formayı kapamadı



. Mert Hakan, maçlarda sonradan oyuna girerek bulduğu şansları iyi değerlendirse de mevkisinde oynayan Ozan Tufan, Pelkas ve Sosa gibi isimlerin formu nedeniyle ilk 11'e henüz giremedi. Yıldız futbolcu bu durumu sorun etmeden, Erol Bulut'un gözüne girmek için sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.



