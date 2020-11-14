Sivasspor'da ligin tozunu atarken Fenerbahçe'de kulübeye mahkum olan Mert Hakan Yandaş hırs küpü. Yaşadığı sakatlık sebebiyle takımın gerisinde kalan yıldız oyuncu "Pes etmek benim karakterimde yok. Rekabette sonuna kadar varım. Formayı alacağım ve bir daha çıkarmayacağım" dedi.