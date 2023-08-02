Mert Hakan oyunun seyrini değiştirdi!

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 2.tur rövanş maçında Zimbru'yu 4-0 ile farklı kazandığı karşılaşmada sahaya damga vuran bir isim vardı....
33.Dakika'da sakatlanan Miguel Crespo yerine oyuna giren Mert Hakan Yandaş maçın seyrini değiştirdi.
Tecrübeli orta saha oyuncusu hücumda çok etkiliydi. Şutlarıyla gol ararken savunma arkasına attığı koşularla tehlike yarattı. İlk goldeki aksiyonun içinde olan 28 yaşındaki futbolcu Michy Batshuayi'nin attığı ilk golde asisti yaptı ve başarılı oyunuyla alkışı aldı.
33.Dakika'da sakatlanan Miguel Crespo yerine oyuna giren Mert Hakan Yandaş maçın seyrini değiştirdi.
Tecrübeli orta saha oyuncusu hücumda çok etkiliydi. Şutlarıyla gol ararken savunma arkasına attığı koşularla tehlike yarattı. İlk goldeki aksiyonun içinde olan 28 yaşındaki futbolcu Michy Batshuayi'nin attığı ilk golde asisti yaptı ve başarılı oyunuyla alkışı aldı.