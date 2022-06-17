Mert Hakan kafayı şampiyonluğa taktı

Geride bıraktığımız sezonun son döneminde Fenerbahçe'nin en etkili oyuncularından olan Mert Hakan Yandaş, yeni sezonu iple çekiyor. Jorge Jesus ile şampiyonluğu göğüslemek isteyen başarılı futbolcu, idmandaki hırsıyla göz dolduruyor.
MERT HAKAN YANDAŞ HIRS KÜPÜ
İsmail Kartal'la birlikte müthiş bir ivme yakalayan Mert Hakan Yandaş, çıkışını 2022-23 sezonunda da sürdürmek isterken deneyimli futbolcu şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. 2 gündür devam eden yeni sezon idmanlarında Mert Hakan'ın performansı da dikkat çekiyor.
JORGE JESUS'UN VAZGEÇİLMEZİ OLACAK
Hırsı ve çalışkanlığıyla direkt göze çarpan Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada da Fenerbahçelilerin en çok şey beklediği isimlerin başında geliyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Mert Hakan Yandaş'a sonuna kadar güvenirken, oyuncunun yeni sezonda Jorge Jesus'un vazgeçilmezi olacağına inanıyor.
"KAFASINA KOYDU, ŞAMPİYON YAPACAK"
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında hedefi mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın vereceği katkı merakla beklenirken, taraftarların "kafasına koydu, şampiyon yapacak" yorumları dikkat çekiyor.
CSKA MOSKOVA PEŞİNDE
Öte yandan Mert Hakan Yandaş transferin de gözdesi konumunda. CSKA Moskova, başarılı isim için temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe, Rus ekibinin yaptığı 5 milyon euroluk teklifi reddederken kulübün yeni bir teklifle Sarı-Lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtiliyor.
24 MAÇTA GOLÜ YOK, 10 ASİSTİ VAR
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 10 asistlik performans sergiledi. Sarı-Lacivertlilerle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro.
MERT HAKAN YANDAŞ HIRS KÜPÜ
İsmail Kartal'la birlikte müthiş bir ivme yakalayan Mert Hakan Yandaş, çıkışını 2022-23 sezonunda da sürdürmek isterken deneyimli futbolcu şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. 2 gündür devam eden yeni sezon idmanlarında Mert Hakan'ın performansı da dikkat çekiyor.
JORGE JESUS'UN VAZGEÇİLMEZİ OLACAK
Hırsı ve çalışkanlığıyla direkt göze çarpan Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada da Fenerbahçelilerin en çok şey beklediği isimlerin başında geliyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Mert Hakan Yandaş'a sonuna kadar güvenirken, oyuncunun yeni sezonda Jorge Jesus'un vazgeçilmezi olacağına inanıyor.
"KAFASINA KOYDU, ŞAMPİYON YAPACAK"
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında hedefi mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın vereceği katkı merakla beklenirken, taraftarların "kafasına koydu, şampiyon yapacak" yorumları dikkat çekiyor.
CSKA MOSKOVA PEŞİNDE
Öte yandan Mert Hakan Yandaş transferin de gözdesi konumunda. CSKA Moskova, başarılı isim için temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe, Rus ekibinin yaptığı 5 milyon euroluk teklifi reddederken kulübün yeni bir teklifle Sarı-Lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtiliyor.
24 MAÇTA GOLÜ YOK, 10 ASİSTİ VAR
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 10 asistlik performans sergiledi. Sarı-Lacivertlilerle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro.
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