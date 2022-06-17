Mert Hakan kafayı şampiyonluğa taktı

Geride bıraktığımız sezonun son döneminde Fenerbahçe'nin en etkili oyuncularından olanyeni sezonu iple çekiyor. Jorge Jesus ile şampiyonluğu göğüslemek isteyen başarılı futbolcu, idmandaki hırsıyla göz dolduruyor.İsmail Kartal'la birlikte müthiş bir ivme yakalayan Mert Hakan Yandaş, çıkışını 2022-23 sezonunda da sürdürmek isterken deneyimli futbolcu2 gündür devam eden yeni sezon idmanlarında Mert Hakan'ın performansı da dikkat çekiyor.Hırsı ve çalışkanlığıyla direkt göze çarpan Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada da Fenerbahçelilerin en çok şey beklediği isimlerin başında geliyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Mert Hakan Yandaş'a sonuna kadar güvenirken, oyuncunun yeni sezondaTürkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında hedefi mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın vereceği katkı merakla beklenirken, taraftarlarınyorumları dikkat çekiyor.Öte yandan Mert Hakan Yandaş transferin de gözdesi konumunda., başarılı isim için temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe, Rus ekibinin yaptığıteklifi reddederken kulübün yeni bir teklifle Sarı-Lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtiliyor.Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 10 asistlik performans sergiledi. Sarı-Lacivertlilerle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro.