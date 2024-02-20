Mert Hakan ilk 11'e göz kırptı

Son oynanan Rizespor karşılaşmasında etkili bir performans gösteren Mert Hakan Yandaş ilk 11'e adeta göz kırptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan ilk 11'e göz kırptı
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20 Şubat 2024 10:13
Mert Hakan Yandaş, orta sahadaki kalabalık rotasyon nedeniyle ara transfer döneminde ayrılığın eşiğine kadar gelmişti.

Mert Hakan takımda kaldı, zorlu Rizespor maçındaki geri dönüşün mimarlarından biri oldu.

29 yaşındaki futbolcu, 6 ikili mücadelenin 5'ini kazandı, 2 şut pası verip 1 asist yaptı. Mert Hakan Yandaş, istatistiklerinin yanı sıra saha içinde arkadaşlarını da ateşleyen mücadeleci yapısıyla ilk 11 için artık ciddi bir aday olduğunu gösterdi.

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