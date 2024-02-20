Mert Hakan ilk 11'e göz kırptı

Mert Hakan Yandaş, orta sahadaki kalabalık rotasyon nedeniyle ara transfer döneminde ayrılığın eşiğine kadar gelmişti.
Mert Hakan takımda kaldı, zorlu Rizespor maçındaki geri dönüşün mimarlarından biri oldu.
29 yaşındaki futbolcu, 6 ikili mücadelenin 5'ini kazandı, 2 şut pası verip 1 asist yaptı. Mert Hakan Yandaş, istatistiklerinin yanı sıra saha içinde arkadaşlarını da ateşleyen mücadeleci yapısıyla ilk 11 için artık ciddi bir aday olduğunu gösterdi.
Mert Hakan takımda kaldı, zorlu Rizespor maçındaki geri dönüşün mimarlarından biri oldu.
29 yaşındaki futbolcu, 6 ikili mücadelenin 5'ini kazandı, 2 şut pası verip 1 asist yaptı. Mert Hakan Yandaş, istatistiklerinin yanı sıra saha içinde arkadaşlarını da ateşleyen mücadeleci yapısıyla ilk 11 için artık ciddi bir aday olduğunu gösterdi.
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