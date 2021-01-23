'Mert Hakan forvette, Sosa stoperde oynamalı'

Fenerbahçe Kulübü'nün bugün düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında Ahmet Dönmez isimli üye, Mesut Özil transferi sonrasında Mert Hakan Yandaş'ın forvette, Jose Sosa'nın ise stoperde görev yapması yönünde bir görüş bildirdi.
Ahmet Dönmez, "Mert Hakan forvet oynasın, Jose Sosa stoper oynasın. Başarılı olacaklardır." dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, "Hocamıza ileteceğim" diye cevap verdi.
Ahmet Dönmez'in bu önerisi Twitter'da binlerce kişi tarafından paylaşıldı
Ahmet Dönmez, "Mert Hakan forvet oynasın, Jose Sosa stoper oynasın. Başarılı olacaklardır." dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, "Hocamıza ileteceğim" diye cevap verdi.
Ahmet Dönmez'in bu önerisi Twitter'da binlerce kişi tarafından paylaşıldı
🗣 Mert Hakan forvet oynasın
🗣 Jose Sosa stoper oynasın
Ali Koç: "Hocamıza ileteceğim" pic.twitter.com/Bv0vU35xEP
— Sporx (@sporx) January 23, 2021