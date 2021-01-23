'Mert Hakan forvette, Sosa stoperde oynamalı'

"Mert Hakan forvet oynasın, Jose Sosa stoper oynasın. Başarılı olacaklardır." dedi.

🗣 Mert Hakan forvet oynasın

🗣 Jose Sosa stoper oynasın



Ali Koç: "Hocamıza ileteceğim" pic.twitter.com/Bv0vU35xEP



— Sporx (@sporx) January 23, 2021

Fenerbahçe Kulübü'nün bugün düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında Ahmet Dönmez isimli üye, Mesut Özil transferi sonrasında Mert Hakan Yandaş'ın forvette, Jose Sosa'nın ise stoperde görev yapması yönünde bir görüş bildirdi.Ahmet Dönmez,Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, "Hocamıza ileteceğim" diye cevap verdi.Ahmet Dönmez'in bu önerisi Twitter'da binlerce kişi tarafından paylaşıldı