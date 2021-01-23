"Mert Hakan forvette, Sosa stoperde oynamalı"

Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısında bir üye, başkan Ali Koç'a Mert Hakan Yandaş'ın santrforda, Jose Sosa'nın ise stoperde oynatılması yönünde görüş aktardı

Haber; Sporx.com
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'Mert Hakan forvette, Sosa stoperde oynamalı'
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23 Ocak 2021 14:01
Fenerbahçe Kulübü'nün bugün düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında Ahmet Dönmez isimli üye, Mesut Özil transferi sonrasında Mert Hakan Yandaş'ın forvette, Jose Sosa'nın ise stoperde görev yapması yönünde bir görüş bildirdi.

Ahmet Dönmez, "Mert Hakan forvet oynasın, Jose Sosa stoper oynasın. Başarılı olacaklardır." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, "Hocamıza ileteceğim" diye cevap verdi.

Ahmet Dönmez'in bu önerisi Twitter'da binlerce kişi tarafından paylaşıldı





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