Mert Hakan'dan minik taraftara büyük jest

Ligin ikinci haftasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe , Samsun'a ulaştı.

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, kendilerini bekleyen taraftarlar arasından bir taraftara jest yaptı.

Mert Hakan Yandaş, Samsun'da takımı bekleyenler arasında hastalığı olan Fenerbahçeli minik taraftarı almak için otobüsten inerek yanına gitti ve onu takım otobüsüne götürdü. Ardından minik taraftarı tüm futbolcularla tanıştırdı.

Fenerbahçe kafilesi daha sonra maç için konaklayacağı otele hareket etti.