Mert Hakan: "Bize yakışanı yapacağız"

Gelecek sezon hakkında konuşan Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı Mert Hakan, "Elimizi taşın altına sokma zamanı geldi. Bu sezon başarıyı kovalayan bir takım seyrettireceğiz" dedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan: 'Bize yakışanı yapacağız'
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02 Temmuz 2021 10:47
Geçen sezon başında Sivasspor 'dan transfer edilen Mert Hakan Yandaş, artık sorumluluk almaları gerektiğini söyledi.

26 yaşındaki yıldız, "Tecrübeli isimler olarak elimizi taşın altına sokma zamanı geldi. Camianın özlemle beklediği şampiyonluk için hep beraber el ele verip, bize yakışanı yapacağız. Ben de bu takımın bir ferdi olarak üstüme düşenin en iyisini yapacağım." dedi.

Mert Hakan, "Forma savaşından galip çıkanlara, kenarda bile olsam desteğimi sonuna kadar vereceğim. Kısaca, bu sezon birlik ve beraberlik içinde başarıyı kovalayan bir takım seyrettireceğiz" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 4 gol atıp 2 asist yaptı.


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