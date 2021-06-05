Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Fenerbahçe'de elde bulunan oyunculara da talipler çıkmaya başladı.



Fenerbahçe'deki ilk yılında 38 maçta 4 gol ve 1 asistle başarılı bir grafik çizen Mert Hakan Yandaş'a Atalanta talip oldu.



İtalyan ekibinin, milli futbolcunun bonservisi için 2.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtilirken son kararı yeni teknik direktör verecek.



TORINO DA İLGİLENİYOR



Öte yandan Bir başkan İtalyan ekibi Torino'nun scout ekibi Mert Hakan Yandaş'ı izlemek için birçok kez Kadıköy'e geldi.



GÖZLER SAMANDIRA'DA



Yeni sezona yeni bir teknik direktörle girecek Fenerbahçe'de Samandıra'da da gelişmeler olması bekleniyor. Özellikle Emre Belözoğlu'nun ayrılmasıyla beraber hem teknik heyet hem de idari kadroda bazı değişimlerin geleceği belirtiliyor.



GEÇEN AY AMELİYAT OLDU



Fenerbahçe Kulübü, geçen ay Mert Hakan Yandaş'ın kasık fıtığı ameliyatı edildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbol A Takım sporcularımızdan Mert Hakan Yandaş başarılı bir kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Oyuncumuz taburcu edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır."



