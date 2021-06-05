Mert Hakan'a talip oldular! Teklif ortaya çıktı

Teknik Direktör ve Sportif Direktör konusunda sıcak gelişmelerin yaşandığı Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a İtalya'dan talip çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mert Hakan'a talip oldular! Teklif ortaya çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2021 09:37
Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Fenerbahçe'de elde bulunan oyunculara da talipler çıkmaya başladı.

Fenerbahçe'deki ilk yılında 38 maçta 4 gol ve 1 asistle başarılı bir grafik çizen Mert Hakan Yandaş'a Atalanta talip oldu.

İtalyan ekibinin, milli futbolcunun bonservisi için 2.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtilirken son kararı yeni teknik direktör verecek.

TORINO DA İLGİLENİYOR

Öte yandan Bir başkan İtalyan ekibi Torino'nun scout ekibi Mert Hakan Yandaş'ı izlemek için birçok kez Kadıköy'e geldi.

GÖZLER SAMANDIRA'DA

Yeni sezona yeni bir teknik direktörle girecek Fenerbahçe'de Samandıra'da da gelişmeler olması bekleniyor. Özellikle Emre Belözoğlu'nun ayrılmasıyla beraber hem teknik heyet hem de idari kadroda bazı değişimlerin geleceği belirtiliyor.

GEÇEN AY AMELİYAT OLDU

Fenerbahçe Kulübü, geçen ay Mert Hakan Yandaş'ın kasık fıtığı ameliyatı edildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbol A Takım sporcularımızdan Mert Hakan Yandaş başarılı bir kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Oyuncumuz taburcu edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.