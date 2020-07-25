Mert Günok'tan transfer haberlerine yanıt

Başakşehirli Mert Günok, hakkında çıkan transfer haberleri üzerine açıklamalarda bulundu. Mert Günok, takımı ile olan sözleşmesinden dolayı mutlu olduğunu ve transfere dair bir düşüncesi olmadığını söyledi.



"SÖZLEŞMEM VAR, MUTLUYUM"



Mert Günok, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak şöyle konuştu:



"Şu anda kafamda öyle bir düşünce yok. Teklif geliyor mu açıkçası onu da bilmiyorum, çünkü bu benden bağımsız bir konu. Geçen sene sözleşmemi uzattım. Burada şampiyonluğu yaşadım, seneye inşallah Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her futbolcunun hayalidir. Daha önce sadece Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynadığım bir maç vardı ama grup maçlarında hiç oynamadım. Bu sene inşallah grup maçlarıyla Şampiyonlar Ligi'ne başlayacağız. Devam eden bir sözleşmem var, burada mutluyum. Daha önceki röportajımda Avrupa'da oynama hayalimden bahsediyordum ama bu aşamada pandemiden dolayı kolay olabileceğini zannetmiyorum."



