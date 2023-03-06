Mert Günok yine kalesinde devleşti

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Ankaragücü maçında gösterdiği performansla beğeni topladı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Mert Günok yine kalesinde devleşti
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06 Mart 2023 11:42
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Ankaragücü mücadelesinde sergilediği başarılı performansla alkış topladı.

Deneyimli file bekçisi, savunma hattındaki koordinasyon eksikliği sebebiyle kalesinde gördüğü gol dışında yüksek formuyla tam not aldı.

Mert Günok, kalesine gelen 4 isabetli şutta da geçit vermedi.
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