Mert Günok yine kalesinde devleşti

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Ankaragücü mücadelesinde sergilediği başarılı performansla alkış topladı.
Deneyimli file bekçisi, savunma hattındaki koordinasyon eksikliği sebebiyle kalesinde gördüğü gol dışında yüksek formuyla tam not aldı.
Mert Günok, kalesine gelen 4 isabetli şutta da geçit vermedi.
Deneyimli file bekçisi, savunma hattındaki koordinasyon eksikliği sebebiyle kalesinde gördüğü gol dışında yüksek formuyla tam not aldı.
Mert Günok, kalesine gelen 4 isabetli şutta da geçit vermedi.
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