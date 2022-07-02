ERSİN GİDERSE KALEYE MERT GEÇECEK

İKİ TÜRLÜ DE BEŞİKTAŞ'IN YARARINA

GEÇEN SEZON KAÇ MAÇTA OYNADILAR?

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun transferde adı başta Nice olmak üzere Avrupa takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Ersin Destanoğlu'nun takımdan ayrılması halinde kaleye geçecek isim belli oldu.Geçen sezon Ersin Destanoğlu ile değişmeli olarak kalede görev yapan Mert Günok, Giresunspor maçında ciddi bir problem yaşayıp sezonu kapatmıştı. Yeni dönem öncesinde sahaya dönen ve gelecek sezona hazırlanan Mert, Ersin giderse kaleyi devralacak.Beşiktaş yönetimi şayet kulübün menfaatleri doğrultusunda bir transfer teklifi gelmezse Ersin Destanoğlu'nu satmayacak. Bu durumda kaleciler arasında rekabet oluşacak ve bu da yine Beşiktaş'ın yararına olacak.Süper Lig'de geçen sezon Ersin Destanoğlu 41 maçta 3660 dakika süre aldı ve 40 karşılaşmada ilk 11'de sahadaydı. Mert Günok ise 5 maçta 11'de görev yaptı ve 450 dakika süre alabildi.