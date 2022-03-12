Mert Günok'un dönüş tarihi belli oldu

Çapraz bağlarında yırtık olan Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok sahalara dönüyor.
Kartal'ın 27 Kasım 2021'de Giresunspor'la oynadığı maçta çapraz bağlarında yırtık meydana gelen Mert Günok, yoğun bir tedavi programı sonrasında sağlığına kavuşmuştu. Bireysel hazırlıklarını sürdüren tecrübeli eldivenin ligde gelecek hafta görev yapabilecek durumda olacağı belirtildi.
Kartal'ın 27 Kasım 2021'de Giresunspor'la oynadığı maçta çapraz bağlarında yırtık meydana gelen Mert Günok, yoğun bir tedavi programı sonrasında sağlığına kavuşmuştu. Bireysel hazırlıklarını sürdüren tecrübeli eldivenin ligde gelecek hafta görev yapabilecek durumda olacağı belirtildi.