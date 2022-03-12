Mert Günok'un dönüş tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta çapraz bağlarında yırtık olan tecrübeli kalecisi Mert Günok'un sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mert Günok'un dönüş tarihi belli oldu
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12 Mart 2022 09:57
Çapraz bağlarında yırtık olan Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok sahalara dönüyor.

Kartal'ın 27 Kasım 2021'de Giresunspor'la oynadığı maçta çapraz bağlarında yırtık meydana gelen Mert Günok, yoğun bir tedavi programı sonrasında sağlığına kavuşmuştu. Bireysel hazırlıklarını sürdüren tecrübeli eldivenin ligde gelecek hafta görev yapabilecek durumda olacağı belirtildi.

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