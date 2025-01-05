Mert Günok, tek başına direniyor!

Siyah-beyazlılar, hücumda varlık gösteremezken özellikle ilk yarıda ev sahibinin baskısına Mert Günok tek başına direndi. Birbirinden kritik kurtarışlar yapan Mert, takımını da oyunda tuttu. Tecrübeli kaleci, maç boyunca 5 kurtarışa imza attı.



AVRUPA'NIN TÜM LİGLERİNDE 10'UNCU OLMUŞTU



2024 yılında Avrupa'nın tüm liglerinde kalesini en çok maçta gole kapatan 10'uncu kaleci olmuştu. Beşiktaş'ın ve A Millî Takım'ın deneyimli file bekçisi, yıl boyunca oynadığı 44 maçın 19'unda kalesini gole kapatmayı başardı.



BU SEZON 6 KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI



Trendyol Süper Lig'de de bu sezon 16 maça çıkan Mert Günok, 6 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi.



SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANABİLİR





Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Günok ile yeni sözleşme görüşmelerinin ilerleyen günlerde başlaması bekleniyor.







Süper Lig'de son 9 maçında sadece Fenerbahçe'yi yenebilen Beşiktaş , Çaykur Rizespor deplasmanında da beklenen görüntüsünden uzaktaydı.