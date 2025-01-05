Mert Günok, tek başına direniyor!

Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında kan kaybını sürdürürken kaleci Mert Günok performansıyla alkış alan tek isim oldu.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Mert Günok, tek başına direniyor!
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05 Ocak 2025 12:52
Süper Lig'de son 9 maçında sadece Fenerbahçe'yi yenebilen Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında da beklenen görüntüsünden uzaktaydı.

TEK BAŞINA DİRENDİ

Siyah-beyazlılar, hücumda varlık gösteremezken özellikle ilk yarıda ev sahibinin baskısına Mert Günok tek başına direndi. Birbirinden kritik kurtarışlar yapan Mert, takımını da oyunda tuttu. Tecrübeli kaleci, maç boyunca 5 kurtarışa imza attı.

AVRUPA'NIN TÜM LİGLERİNDE 10'UNCU OLMUŞTU

2024 yılında Avrupa'nın tüm liglerinde kalesini en çok maçta gole kapatan 10'uncu kaleci olmuştu. Beşiktaş'ın ve A Millî Takım'ın deneyimli file bekçisi, yıl boyunca oynadığı 44 maçın 19'unda kalesini gole kapatmayı başardı.

BU SEZON 6 KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI

Trendyol Süper Lig'de de bu sezon 16 maça çıkan Mert Günok, 6 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANABİLİR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Günok ile yeni sözleşme görüşmelerinin ilerleyen günlerde başlaması bekleniyor.



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