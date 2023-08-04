Mert Günok: 'Olaylar bizi etkilemedi'

Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, Tirana karşısındaki galibiyetin ardından görüşlerini aktardı.
Deneyimli kaleci, "Sahanın şartlarından dolayı bizim için zor bir atmosferdi. Maçın başında istenmeyen olaylar oldu. Bu bizim konsantrasyonumuzu çok fazla bozmadı. Bu maça iyi hazırlanmıştık". dedi.
Mert, sözlerine, "Zeminin gerektirdiği şekilde oynamaya çalıştık. Bugün biraz da oyun planımızın dışına çıktık. Biraz daha uzun toplarla oynamak zorunda kaldık zeminden dolayı. Önemli olan turu geçmekti, yenerek geçmek güzel." diye devam etti.
Mert Günok, son olarak, "Bu maçlar bazen zor geçebiliyor, hala yükleme aşamasındayız. Oyunculara yüklemeler devam ediyor. Bugün de biraz bunun sıkıntısını çektik. Bakü'de zor bir maç olacak ama amacımız gruplara kalmak. İnşallah güzel bir şekilde gruplara kalıp devam ederiz." sözlerini sarf etti.
Deneyimli kaleci, "Sahanın şartlarından dolayı bizim için zor bir atmosferdi. Maçın başında istenmeyen olaylar oldu. Bu bizim konsantrasyonumuzu çok fazla bozmadı. Bu maça iyi hazırlanmıştık". dedi.
Mert, sözlerine, "Zeminin gerektirdiği şekilde oynamaya çalıştık. Bugün biraz da oyun planımızın dışına çıktık. Biraz daha uzun toplarla oynamak zorunda kaldık zeminden dolayı. Önemli olan turu geçmekti, yenerek geçmek güzel." diye devam etti.
Mert Günok, son olarak, "Bu maçlar bazen zor geçebiliyor, hala yükleme aşamasındayız. Oyunculara yüklemeler devam ediyor. Bugün de biraz bunun sıkıntısını çektik. Bakü'de zor bir maç olacak ama amacımız gruplara kalmak. İnşallah güzel bir şekilde gruplara kalıp devam ederiz." sözlerini sarf etti.