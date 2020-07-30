Mert Günok: 'Manchester United'a karşı Old Trafford'da oynamayı çok isterdim'

- "Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum"









- "Ben düzenin kurbanı oldum"

- "Grup bence dişimize göre"

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'in milli kalecisi, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlamaları halinde olası rakiplerinin Manchester United olacağını belirterek, çeyrek final müsabakalarının Almanya'da yapılacak olmasına üzüldüğünü aktardı.Mert Günok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile çeyrek finalde oynayabilmek için öncesinde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile zorlu bir rövanş maçı oynayacaklarını hatırlattı.İstanbul'daki ilk maçta 1-0 yendikleri Kopenhag'ı elemeleri gerektiğine dikkati çeken başarılı file bekçisi, "Manchester United geldi diye bir algı oluşturuldu ama Kopenhag maçı da kolay olmayacaktır. Eğer Kopenhag'ı elersek Manchester United ile oynayacağız." ifadelerini kullandı.Mert Günok, Süper Lig şampiyonluğunun ardından UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu da kazanma ihtimalleriyle ilgili olarak, şunları söyledi:"Gerçekçi konuşmak gerekirse kolay değil. Bu sene grup kuraları çekildiğinde kimse bize şans vermemişti ama lider olarak çıktık ve sonrasında Sporting maçı bizim için çok özel bir karşılaşmaydı. 3-1'in rövanşında burada 4-1'lik galibiyetle tur atlamamız çok önemliydi. Bu bizim hiçbir zaman maçı bırakmadığımızı gösteriyor. Bu sene ligde de birçok maçta bu şekilde oldu. Önce Kopenhag maçımız var. 1-0'lık bir avantajımız bulunuyor. Turu geçebileceğimize inanıyorum. O gücümüz var. Sonrasında çektiğimiz kura kolay değil ama tek maç üzerinden oynanıyor. Bu maçlar tek maç olduğu için belli olmaz. O gün bireysel performanslar çok önemli olacaktır. Önce Kopenhag'ı geçmemiz gerekiyor. Kupa derseniz, gerçekçi konuşmak gerekirse zor. Birçok değerli, Avrupa arenasında senelerdir olan takım var. Biz takım olarak tecrübesiz görülüyoruz ama çok tecrübeli oyuncularımız var. Artık oraya gidince göreceğiz."Milli kaleci, Medipol Başakşehir ile gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.Maç izlemeyi seven biri olduğunu anlatan Mert, "." şeklinde konuştu.Mert Günok, kariyerinin ilk 9 sezonunda Süper Lig'de 45 maç oynamasının ardından, son iki sezonda ise 67 karşılaşmada forma giydiğinin hatırlatılması üzerine, "" diye konuştu.Kendisinin 20'li yaşlarda olduğu dönemde genç oyunculara fazla şans verilmediğini vurgulayan başarılı kaleci, "Daha önce belki bu başarılara erişebilirdim ama kader, kısmet. Benim kaderimde burada şampiyonluk yaşamak, takımın ilk şampiyonluğunda kalede olmak varmış. Şu anki halimden memnunum." değerlendirmesinde bulundu.Mert son olarak, A Milli Futbol Takımı'nın 1 yıl ertelenen Avrupa Şampiyonası'ndaki şansıyla ilgili olarak şu görüşlerini paylaştı:"Önümüzde uzun bir süre var. Oyuncuların bireysel performansları, sakatlık yaşamamaları çok önemli. Bu sene gidebilseydik, Merih Demiral, Cenk Tosun olmayacaktı. Grup bence dişimize göre. Bu sene yaşanan sakatlıklar bizi çok üzmüştü. Çok değerli bir jenerasyon var. Senelerce oynayabilecek bir jenerasyona sahibiz. Milli takıma gittiğimizde çok mutlu oluyoruz, milli takım kampları çok keyifli geçiyor. Genç oyuncuların yaşları hep birbirine yakın. Emre Belözoğlu ağabey de bu sene futbolu bırakırsa, belki bir sene daha oynar belli olmaz, Burak Yılmaz ağabey, ben ve Mahmut Tekdemir takımın yaşlı oyuncuları olarak kalıyor. Yaşlı deyince, yaşlıymışız gibi algılanmasın. O yüzden takım içi enerji, birbirine olan bağlılıklar, arkadaşlıklar çok güzel. Güzel bir jenerasyon var. Milli takımımızın başarılı olacağını düşünüyorum. Önümüzde uzun bir süre var. o zamanki şartlara göre göreceğiz."