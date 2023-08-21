Mert Günok: "Kazanmalıydık!"

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, 1-1 biten Pendikspor karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Mert Günok: 'Kazanmalıydık!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2023 00:09
Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, 1-1 eşitlikle tamamlanan Pendikspor mücadelesini değerlendirdi.

Mert Günok, "İstemediğimiz, beklemediğimiz bir sonuç. İlk yarı kontrol bizdeydi. Kaçırdığımız net pozisyonlar da var. Bu tarz maçlar, her zaman tehlikelidir. Skoru 2-3'e götürmeyince böyle olabiliyor. Son dakikadaki pozisyon penaltı mı bilmiyorum, henüz izlemedim. Bir de sayılmayan golümüz var, dışarıdan çevirildiği söylenen... Ne olursa olsun içeride yenmemiz lazımdı. Puan kaybından ötürü takım olarak üzgünüz." dedi.

Milli kaleci ayrıca, "İkinci yarı oyunun kontrolünü Pendik'e verdik. Neden olduğunu açıkçası bilemiyorum. Pendik daha çok topla oynadı, baskılar yetersiz kaldı. İstemediğimiz bir sonuç. Böyle olsun istemezdik ama maalesef oldu." sözlerini sarf etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery