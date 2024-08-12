EURO 2024'te A Milli formayla çok iyi bir turnuva geçiren Mert Günok, Beşiktaş'la yeni sezona da iyi başladı.
Galatasaray maçında kalesini gole kapatan Mert, kaptan olarak çıktığı Samsunspor deplasmanında da çok iyi bir performans ortaya koydu. Tecrübeli eldiven, kalesine gelen 4 şutta da gole izin vermedi.
2021-202 sezonunda Beşiktaş'a gelen Mert Günok, Giresunspor maçında talihsiz bir şekilde sakatlanıp formayı Ersin Destanoğlu'na vermişti. Uzun bir aradan sonra tekrar yeşil sahalara dönen oyuncu kısa sürede formayı kaptı ve eski formuna tekrar kavuştu.
Mert Günok'un Beşiktaş'la 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray maçında kalesini gole kapatan Mert, kaptan olarak çıktığı Samsunspor deplasmanında da çok iyi bir performans ortaya koydu. Tecrübeli eldiven, kalesine gelen 4 şutta da gole izin vermedi.
2021-202 sezonunda Beşiktaş'a gelen Mert Günok, Giresunspor maçında talihsiz bir şekilde sakatlanıp formayı Ersin Destanoğlu'na vermişti. Uzun bir aradan sonra tekrar yeşil sahalara dönen oyuncu kısa sürede formayı kaptı ve eski formuna tekrar kavuştu.
Mert Günok'un Beşiktaş'la 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
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