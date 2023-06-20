Mert Günok: 'İnşallah az bir yolumuz kaldı'

A Milli Takım'da Mert Günok, Galler galibiyeti sonrası açıklama yaptı.



Mert Günok yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olacaktı. Rakibin 10 kişi kalması biraz daha bizim işimize geldi. Böyle maçlar bizim için tehlikeli maçlar. Kazanmak istiyorduk. Bugün hiçbir bahanemiz yoktu. Bütün kardeşlerimin, arkadaşlarımın emeğine sağlık." dedi.



Mert Günok, "Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Maçtan önce ne kadar önemli bir maç olduğunu konuştuk. Yolu yarıladık diyebiliriz ama maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Herkesin emeğine sağlık." şeklinde konuştu.



Ayrıca, "Strese girecek bir durum yoktu. Oyun bizim hakimiyetimizde. Devre arasında rakibi daha fazla yormamız gerektiğini söyledik. Sonrasında golleri de bulduk. İnşallah az kaldı yolumuz." ifadelerini kullandı.





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