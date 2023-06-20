Mert Günok: "İnşallah az bir yolumuz kaldı"

A Milli Takım'da Mert Günok, Galler galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mert Günok: 'İnşallah az bir yolumuz kaldı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2023 00:23
A Milli Takım'da Mert Günok, Galler galibiyeti sonrası açıklama yaptı.

Mert Günok yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olacaktı. Rakibin 10 kişi kalması biraz daha bizim işimize geldi. Böyle maçlar bizim için tehlikeli maçlar. Kazanmak istiyorduk. Bugün hiçbir bahanemiz yoktu. Bütün kardeşlerimin, arkadaşlarımın emeğine sağlık." dedi.

Mert Günok, "Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Maçtan önce ne kadar önemli bir maç olduğunu konuştuk. Yolu yarıladık diyebiliriz ama maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Herkesin emeğine sağlık." şeklinde konuştu.

Ayrıca, "Strese girecek bir durum yoktu. Oyun bizim hakimiyetimizde. Devre arasında rakibi daha fazla yormamız gerektiğini söyledik. Sonrasında golleri de bulduk. İnşallah az kaldı yolumuz." ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery