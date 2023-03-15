Mert Günok ile Beşiktaş'a güven geldi

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve geçen sezon dahil olmak üzere bu sezonda Valerien Ismael döneminde kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu, Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte kulübeye geçti ve formayı Mert Günok kaptı.



Tecrübeli eldivenin kaleyi devralmasıyla birlikte ise; Siyah-Beyazlıların gol yeme sayısında düşüş yaşandı.



Bu sezon Süper Lig'de 9 maça çıkan Ersin Destanoğlu, 810 dakikada görev yaparken kalesinde 11 gol görmüş ve sadece 3 karşılaşmada kalesini kapatabilmişti.



GÜNEŞ FORMAYI DİREKT VERDİ



Ersin'in performansından memnun olmayan Şenol Güneş ise imzayı atar atmaz, kaleyi Ersin Destanoğlu'ndan alıp, Mert Günok'a emanet etti. Kalede yaşanan bu değişim, Siyah-Beyazlılar'ın hanesine artı olarak yansıdı. Keza şu ana kadar Süper Lig'de 13 maça çıkan 34 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmalarda topu ağlarında sadece 10 kez gördü.



Ersin, 9 maçta 11 gol yerken, Mert Günok ise; 13 karşılaşmada 10 gol yedi. Meslektaşından kat be kat daha iyi performans sergiledi. Tecrübeli kaleci, bu 13 maçın ise 5 tanesinde kalesini gole kapatmayı da başardı.



Beşiktaş'ın da Ersin'le 1.2 olan gol yeme oranı, Mert Günok'la 0.76'ya geriledi.



MİLLİ TAKIM KAPILARI AÇILACAK



Mert Günok'un bu performansı kendisine A Milli Takım'ın kapılarını da yeniden açacak. Keza Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ile Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın düşen performansı sonrasında grafiği yükselen Mert, Ay-Yıldızlılar'ın kalesi için favori duruma geldi.



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağımız EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçına Mert Günok'u davet edeceği belirtildi.



2021 yaz transfer döneminde Başakşehir'den Beşiktaş'a gelen tecrübeli kaleci, Siyah-Beyazlı formayı ise tüm kulvarlarda şu ana kadar sadece 19 defa giydi.



