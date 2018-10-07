'in kalecisiile 0-0 berabere kaldıkları mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.Karşılaşmada Elia'nın attığı ancak VAR sisteminin çalışmaması nedeniyle ofsayt kararının iptal edilememesi nedeniyle gol değeri kazanmayan pozisyonu değerlendiren Mert, şu sözleri kullandı:"Maç içinde birçok an oldu, belli bölümde bizim belli bölümde Fenerbahçe'nin üstüne olduğu anlar oldu. Bizim girdiğimiz pozisyonlar ilk yarıda daha çok gözükse de ikinci yarıda bulduğumuz bir gol var. Maç sonu izledik ve ofsayt olmadığını gördük. Yan hakem Serkan Çimen golden sonra kontrol edilmesi için bayrağını kaldırdı sanırım ama hakem bize VAR'ın offline olduğunu söylemişti. Biz nasıl dersimize çalışıyorsak hakemler de böyle hata yapınca canımız yanıyor. Gölümüz verilse 1-0 kazanıp 3 puan alacaktık. VAR'ın offline olma durumu birkaç kez daha yaşandı. Biz maçlar için iyi çalışıyorsak hakemler ve VAR'ı getiren merciler de iyi çalışmalı ki sistemde sıkıntı olmasın, böyle canlar yanmasın. Atılan bir golümüz var. İçeride kaos oluştu takım arkadaşlarımız tarafından çünkü haksızlığa uğradığımızı düşündük. Geçen hafta da son dakika penaltı pozisyonumuzda VAR'a gidilmedi. Hangi anlarda gidiliyor, gidilmiyor, biz de şaşırmaya başladık. Bu teknoloji iyi kullanılmıyorsa önce iyi kullanılmasını sağlayıp daha sonra kullanmak gerekiyor. Kazanabilirdik, berabere bitti, üzgünüz."