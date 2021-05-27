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Mert Günok: "Fizik olarak eksik kaldık"

A Milli Takım'ın başarılı kalecilerinden Mert Günok, Gine maçı sonrası konuştu.

Mert Günok: 'Fizik olarak eksik kaldık'
A Milli Takım'ın başarılı kalecilerinden Mert Günok, Gine karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mert Günok "Maçta biraz zorlandık. Özellikle fizik açıdan biraz zorlandık. İlk yarı eksik kaldık. Oyuna hükmetmek isterdik. Kamp boyunca zorlu antrenmanlar yapıyoruz. EURO 2020'ye az süre kaldı, son idmanlar ağır geçiyor. Takım hazırlık maçlarında değişerek oynuyor. Ancak herkes elinden geleni yaptı. Kazanmak isterdik ama olmadı, yenilmedik. Şimdi Almanya'ya gideceğiz. EURO 2020 için hazırlanıyoruz." dedi.

Başakşehir'in ve kendisinin performansı hakkında konuşan Mert Günok "Hem sakatlık hem de pandemi dolayısıyla kaçırdığım maçlar oldu. İkinci yarı hem takım olarak hem de bireysel olarak toparlandım. Şampiyonluktan sonra hemen başladık ve bizim için kötü oldu. Olacağı varmış." diye konuştu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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