Mert Günok: 'Final turlarında Wembley'de olacağız'

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, ilk etap çalışmaları için Antalya'ya geldi. Milli futbolcu Mert Günok, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Deneyimli file bekçisi Mert Günok, EURO 2020'de kendilerine güvendiklerini belirterek, "Bizim için gecikmeli bir kamp dönemi oldu. Geçen sene pandemiden dolayı yapılamayan turnuvayı, bu sene inşallah sağ salim bitireceğiz. Tabii başarılı olmak en büyük dileğimiz. Bunun için de iyi bir takımımız var, genç bir takımımız var, herkes çok istekli ve arzulu. Ben iyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Mert, "Basın mensupları olarak İngiltere vizemizi aldık. Siz de gruplardan çıkarak final turlarında Wembley'de olacağımıza inanıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"İngiltere vizemizi aldık. Bırakmadık, oraya gideceğimize inanıyoruz. Bizim için stadyumlar önemli. Benim için de İngiltere'nin her zaman gönlümde ayrı bir yeri vardır. Wembley'de olmayı planlıyoruz ve umuyoruz. İnşallah da orada olacağız."



- Mert: "İddialı bir şekilde oraya gidiyoruz"



Mert, EURO 2020'nin açılış maçını İtalya ile oynayacak olmaları hakkında ise şunları söyledi:



"İddialı bir şekilde oraya gidiyoruz. İtalya maçının başlangıç olması avantaj da dezavantaj olarak da görülebilir ama o maçtan alacağımız skor bizim için etkileyici olacaktır bizim için özgüven ve takımımızın durumu açısından. Ben kendi adıma çok umutluyum. Takımımızdaki bütün oyuncuların da benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum."



