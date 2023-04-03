Mert Günok, Fenerbahçe'ye duvar ördü

Süper Lig'de 27. haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe'yi 4-2'lik skorla deviren Kara Kartal'da maça damgasını vuran isimler arasında Mert Günok da yer aldı.Tecrübeli eldiven, kalesinde 2 gol görse de özellikle karşılaşmanın 27. dakikasında Enner Valencia'ya yüzde 100'lük pozisyonda geçit vermedi.Maç içerisinde yaptığı kurtarışlarla da dikkat çeken Mert, son dönemdeki çıkışını sürdürerek takımını maçta tuttu ve tarihi zaferin kahramanları arasında yer aldı.