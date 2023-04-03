Mert Günok, Fenerbahçe'ye duvar ördü

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok, Fenerbahçe derbisinde yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu, tarihi zaferin kahramanları arasında yer aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Mert Günok, Fenerbahçe'ye duvar ördü
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03 Nisan 2023 10:37
Süper Lig'de 27. haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe'yi 4-2'lik skorla deviren Kara Kartal'da maça damgasını vuran isimler arasında Mert Günok da yer aldı.

Tecrübeli eldiven, kalesinde 2 gol görse de özellikle karşılaşmanın 27. dakikasında Enner Valencia'ya yüzde 100'lük pozisyonda geçit vermedi.

Maç içerisinde yaptığı kurtarışlarla da dikkat çeken Mert, son dönemdeki çıkışını sürdürerek takımını maçta tuttu ve tarihi zaferin kahramanları arasında yer aldı. 

 
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