Mert Günok, derbide gol yememeyi hedefliyor

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, Galatasaray derbisinde kalesini gole kapatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mert Günok, derbide gol yememeyi hedefliyor
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26 Nisan 2023 10:56
Beşiktaş formasıyla son haftaların çıkıştaki isimlerinden Mert Günok, maçlardaki performansını idman sahasına da başarılı şekilde aktarıyor.

DERBİDE GOL YEMEMEK İSTİYOR

Tecrübeli file bekçisi, takım çalışmalarındaki yüksek form grafiğiyle de dikkat çekiyor. Derbi öncesinde hem teknik ekibe hem de takım arkadaşlarına güven veren Mert, zorlu 90 dakikada kalesini gole kapatmayı amaçlıyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 resmi maça çıkan Mert Günok, bu maçlarda 7 kez kalesini gole kapatmayı başardı.
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