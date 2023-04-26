Mert Günok, derbide gol yememeyi hedefliyor

Beşiktaş formasıyla son haftaların çıkıştaki isimlerinden Mert Günok, maçlardaki performansını idman sahasına da başarılı şekilde aktarıyor.



DERBİDE GOL YEMEMEK İSTİYOR



Tecrübeli file bekçisi, takım çalışmalarındaki yüksek form grafiğiyle de dikkat çekiyor. Derbi öncesinde hem teknik ekibe hem de takım arkadaşlarına güven veren Mert, zorlu 90 dakikada kalesini gole kapatmayı amaçlıyor.



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 resmi maça çıkan Mert Günok, bu maçlarda 7 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ