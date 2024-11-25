Mert Günok denedi ama başaramadı

Beşiktaş'ın deneyimli file bekçisi Mert Günok, Göztepe mücadelesinde kritik kurtarışlara imza attı.
Elinden geleni yapan Mert Günok, kalesine gelen 9 şutun 4'ünde geçit vermeyen 35 yaşındaki eldiven, 4 gole de engel olamadı.
Mert, bu sezon 11 lig karşılaşmasında sahne alırken, bunların 5'inde kalesini gole kapatmıştı. Milli futbolcu, bu sezon Kasımpaşa sonrasında ise ikinci kez bir maçta kalesinde 5 gol birden görmüş oldu.
Elinden geleni yapan Mert Günok, kalesine gelen 9 şutun 4'ünde geçit vermeyen 35 yaşındaki eldiven, 4 gole de engel olamadı.
Mert, bu sezon 11 lig karşılaşmasında sahne alırken, bunların 5'inde kalesini gole kapatmıştı. Milli futbolcu, bu sezon Kasımpaşa sonrasında ise ikinci kez bir maçta kalesinde 5 gol birden görmüş oldu.