Mert Günok denedi ama başaramadı

Beşiktaş'ın deneyimli file bekçisi Mert Günok, Göztepe mücadelesinde kritik kurtarışlara imza attı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mert Günok denedi ama başaramadı
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25 Kasım 2024 10:15
Beşiktaş'ın deneyimli file bekçisi Mert Günok, Göztepe mücadelesinde kritik kurtarışlara imza attı.

Elinden geleni yapan Mert Günok, kalesine gelen 9 şutun 4'ünde geçit vermeyen 35 yaşındaki eldiven, 4 gole de engel olamadı.

Mert, bu sezon 11 lig karşılaşmasında sahne alırken, bunların 5'inde kalesini gole kapatmıştı. Milli futbolcu, bu sezon Kasımpaşa sonrasında ise ikinci kez bir maçta kalesinde 5 gol birden görmüş oldu.

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