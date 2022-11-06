Mert Günok daha ne yapsın?

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Ümraniyespor karşılaşmasının ardından Galatasaray derbisine de ilk 11'de başladı.



Karşılaşma 2- 1'lik Galatasaray galibiyetiyle sona erse de Mert'in ortaya koyduğu performans, dikkat çekti.



Özellikle 34. dakikada Galatasaray, Dries Mertens'in topukla attığı şut ile gole çok yaklaştı. Mert Günok, topu son anda çelmeyi başardı.



Kalesine gelen 5'i isabetli şutun 3'üne izin vermeyen Mert, sahadan üzgün ayrıldı.



"MERT OLMASA TARİHİ FARK OLURDU"



Sinan Vardar: "Son 30 dakikada Sarı-Kırmızılı takım öyle goller kaçırdı ki, Mert Günok sahneye çıkmasa tarihi fark olurdu."





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