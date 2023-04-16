Mert Günok: "Çok sıkıcı bir maçtı!"

Beşiktaş kalecisi Mert Günok, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Günok: 'Çok sıkıcı bir maçtı!'
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16 Nisan 2023 23:05
Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Mert Günok "İlk yarı sıkıcı bir maç oldu. 3 puana ihtiyacımız vardı. Trabzon sıkıntılı bir dönemden geçtiği için beklemeyi tercih etti. Orada oyunu açmayı başaramadık. Maç içerisinde bizim adımıza da kopmalar oldu. Bunun nedeni yorulmalar olabilir." açıklamasını yaptı.

Mert Günok ayrıca "Puan kaybı olarak bu maçı görüyoruz." dedi.

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