Mert Günok: ''Beşiktaş'ta şampiyonluk istiyorum''

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam eden Beşiktaş 'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, siyah-beyazlı takımda dibi gördüğünü ve kazanacağı bir şampiyonlukla zirveye çıkacağını söyledi.Siyah-beyazlı takımın kampında AA muhabirinin sorularını cevaplayan tecrübeli kaleci, bir önceki sezon İstanbul'da oynanan Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığın kariyerinin en kötü anı, tekrar oynamaya başlamasının ise bir dönüm noktası olduğunu belirtti.ifadelerini kullanan Mert Günok,şeklinde konuştu.Sakatlandığı pozisyonu daha sonra hiç izlemediğini söyleyen Mert, Giresunsporlu futbolcuların oyuna devam ederek attığı ve tepki çeken golle ilgili,dedi.Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir'de şampiyonluk sevinci yaşayan Mert Günok, Beşiktaş'ta da bu başarıyı yakalayarak Süper Lig'de üç ayrı takımda zafere ulaşan eski milli futbolcu Mehmet Topal'ı yakalamak istediğini söyleyen siyah-beyazlı oyuncu, şunları söyledi:Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından kaleyi teslim alan ve performansıyla siyah-beyazlı takımın geçen sezonki seri galibiyetlerine önemli katkı sağlayan Mert Günok, tecrübeli teknik adamın kendisinde yerinin ayrı olduğunu vurguladı.2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Şenol Güneş'le çalışmaya başladıklarını anlatan Mert,diye konuştu.Sakatlıktan çıktıktan sonra Ümraniyespor maçıyla oynamaya başladığını hatırlatan tecrübeli file bekçisi,ifadelerini kullandı.İstanbul Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'a transfer olmasının milli takım kariyeri açısından stratejik bir karar olduğunu dile getiren Mert Günok, şunları aktardı:Kariyerinde sona yaklaşmadığını ve saha içinde uzun süre daha kalarak milli takımla uluslararası turnuvalarda yer almak istediğini kaydeden Mert,değerlendirmesinde bulundu.Bir kaleci olarak, İtalya ve İsviçre'de bu sezon test edilecek yeni ofsayt kuralını değerlendiren Mert Günok, aktif futbolculuğu döneminde attığı goller kadar düştüğü ofsaytlarla da bilinen yardımcı antrenör Burak Yılmaz'a takılarak,şeklinde konuştu.Futbolda gelişen teknolojinin kalecilerin işini zorlaştırdığına dikkati çeken deneyimli oyuncu,diye konuştu.Fenerbahçe altyapısında yetişen Mert Günok, sarı-lacivertli kulüpten 18 yaşında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için,dedi.Siyah-beyazlı takımın bu sene Avrupa arenasında mücadele edeceği UEFA Konferans Ligi'nin ciddiyetini ilk maçtan sonra tam anlamıyla kavramaya başlayacaklarını anlatan Mert,ifadelerini kullandı.Geride kalan dönemde Avrupa'dan temas kuran takımlar olduğunu aktaran Mert,şeklinde görüş belirtti.Tecrübeli kaleci, kariyerindeki en unutulmaz kurtarışlarını ise milli takım formasıyla Fransa deplasmanında yaptığını belirterek,diyerek sözlerini tamamladı.Şenol Güneş: Baba.Sergen Yalçın: Beşiktaş efsanesi.Necip Uysal: Her mevkide oynar. Antrenmanda kaleye geçirdik, eldiven de vereceğiz ona. Bir şey olsa geçer kaleye.Aslı Günok: Her şeyim.Ala Günok: Her şeyim.Basketbol: Güzel bir spor. Pota bulursam hala atarım.