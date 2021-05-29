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013 05 02
KALDI

Mert Günok: "Başarılı olacağımıza eminim"

A Milli futbolcu Mert Günok, Antalya'daki milli takımın kamp yaptığı otelde açıklamalar yaptı

Mert Günok: 'Başarılı olacağımıza eminim'
Milli futbolcu Mert Günok, Antalya'daki milli takımın kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Pandemiden dolayı turnuvanın 1 yıl ertelendiğini hatırlatan Mert, "İki sene öncesine döndüğümüzde bu ekip ilk kampa geldiğinden itibaren başarılı olabileceğini hissettirdi. Biz de oyuncular ve ekip olarak bu sinerjiyi her zaman hissettik. Yolun sonunda şampiyonaya katılmaya hak kazandık. Kamp bizim için güzel gidiyor, hem teknik ekip hem otel çalışanları bizim için seferber olmuş durumda onlara da teşekkür ediyoruz. Şampiyonaya gidilen yolda çok kritik maçlar oynadık. Benim de Kaan'ın da kritik pozisyonları oldu. Kaan'ın golleri oldu. Bu tüm takım arkadaşlarımızın başarısı. Elimizden geleni yaptık, sonunda da şampiyonaya katıldığımız için mutluyuz. Hiçbir şey bitmedi sırada şampiyonada başarılı olmak var. Başarılı olacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.



Deneyimli file bekçisi, milli takımdaki kaleciler arasındaki rekabetin sorulması üzerine ise, "Burada çok değerli arkadaşlarımızla beraber kamptayız. Burada bulunmayan çok değerli kalecilerimiz de var. Milli takım altında kimin oynadığı çok önemli değil. Kalecilerin arasındaki arkadaşlık önemli ve çok güzel bir arkadaşlık var. Kimin oynayacağından çok, iyi performans vermek önemli, ben de buraya gelene kadar eleme maçlarında oynadım, şu anda tabii ki hocamızın kararıdır. Kim oynarsa oynasın hepimiz birbirimize destek oluyoruz." şeklinde konuştu.

Mert Günok, "Turnuvanın bir yıl ertelenmesi avantaj mı, dezavantaj mı oldu?" sorusuna ise, "O zamanki dönemde takım zaten bir anlamda oturmuş ve bütün oyuncular bireysel performansının en üst düzeyindeydi, O zaman Cenk Tosun sakatlanmıştı tekrar bu sene de talihsiz bir sakatlık yaşadı. Pandeminin oyuncuların da performansını zaman zaman vurduğu oldu. Turnuva öncesi kamp hazırlığı uzun süredir buradayız, ligler biter bitmez geldik. Çok fazla sorun olacağını zannetmiyorum. Takım daha fazla oturmuş oldu. Daha güçlü gideceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.



S Takımlar O G B M A Y Av. P
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2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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