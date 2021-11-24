Mert Günok: "Ayağa kalkacağımızın sözünü verdik"

Beşiktaş'ın Ajax ile oynadığı maçta görev yapan Mert Günok, karşılaşma sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Günok: 'Ayağa kalkacağımızın sözünü verdik'
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24 Kasım 2021 22:58
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, 2-1 kaybedilen Ajax karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı takımın futbolunu değerlendiren Mert Günok, "Maça iyi başladık, golü de bulduk. Güzel bir maç oldu ama kaybettik. Şampiyonlar Ligi'nde küçük hatalar hemen golle sonuçlanıyor. İkinci gol biraz şanssızlık oldu. Oyunun genelinde, son dönemdeki kötü gidişatımıza göre daha sağlam durduk. Kazanabilirdik ama her kötü gidişatın bir sonu var. Bunun sinyalini verdik. Ayağa kalkacağımızın sözünü verdik. Lig maçıyla birlikte yükselişe geçmemiz gerekiyor." dedi.

İyi bir performans gösterdiğini hatırlatılması üzerine tecrübeli kaleci, "Sürekli oynamaya ihtiyacım var. Oynadıkça daha iyi olacağım. Sergen Hoca'nın takdiri. Ne zaman şans verirse, elimden geleni yapacağım. Ersin Destanoğlu kardeşimle iyi bir rekabetimiz var. İyi oynadım ama kazanmak isterdim. Önümüzde bakacağız, daha iyi sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı.


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