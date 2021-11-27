Mert Günok, ambulansla hastanaye kaldırıldı

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Giresunspor'a karşı 4-0 kaybettikleri maçın 4. golünden önce sakatlandı.
Giresunspor kontratağında pozisyon almaya çalışırken çime ters basan ve dizi dönen Mert Günok, yerde kaldı. Sedyeyle kenara gelen Mert Günok'un dizinin döndüğü öğrenildi.
Mert Günok, durumunun kritik olması üzerine ambulansla acil olarak hastaneye kaldırıldı.
Giresunspor kontratağında pozisyon almaya çalışırken çime ters basan ve dizi dönen Mert Günok, yerde kaldı. Sedyeyle kenara gelen Mert Günok'un dizinin döndüğü öğrenildi.
Mert Günok, durumunun kritik olması üzerine ambulansla acil olarak hastaneye kaldırıldı.