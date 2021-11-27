Mert Günok, ambulansla hastanaye kaldırıldı

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, sakatlanmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Abone Ol
Mert Günok, ambulansla hastanaye kaldırıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2021 21:19
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Giresunspor'a karşı 4-0 kaybettikleri maçın 4. golünden önce sakatlandı.

Giresunspor kontratağında pozisyon almaya çalışırken çime ters basan ve dizi dönen Mert Günok, yerde kaldı. Sedyeyle kenara gelen Mert Günok'un dizinin döndüğü öğrenildi.

Mert Günok, durumunun kritik olması üzerine ambulansla acil olarak hastaneye kaldırıldı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.