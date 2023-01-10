Mert Günok, A Milli Takım'a göz kırpıyor

Beşiktaş'ta geçen sezon yaşadığı ciddi sakatlık sonrasında bu sezon Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in arkasına düşen ve Şenol Güneş öncesinde forma şansı bulamayan Mert Günok, tecrübeli hocayla yeniden zirveye çıkmayı başardı.



Güneş ilk maçında kaleyi 33 yaşındaki file bekçisine emanet etti ve Mert de bu güveni boşa çıkarmadı. Ümraniyespor maçıyla başlayan serüven Kasımpaşa karşısındaki performansla zirve yaptı.



Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'ın son dönemdeki formsuz görüntüleri sonrasında tecrübeli eldiven yeniden A Milli Takım'ın kalesi için bir numaralı aday oldu.

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