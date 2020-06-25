Mert Çetin'e İtalya'dan yeni talip çıktı

Sezon başında Gençlerbirliği'nden Roma'nın yolunu tutan Mert Çetin için, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona talip oldu.



Stoper oyuncusu Marash Kumbulla'nın yerine Mert Çetin'i transfer etmek isten Verona ekibi, Serie A'da 9. sırada bulunuyor.



Hellas Verona'da hali hazırda Koray Günter de forma giyiyor.



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Hellas Verona, Mert Çetin 1 aydır Roma kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor.



Anlaşmanın sağlanması halinde 23 yaşındaki stoperin satın alma opsiyonlu olarak Hellas Verona'ya kiralanması bekleniyor.



Aynı zamanda Roma kulübü, Mert Çetin'in bonservisiyle Hellas Verona'nın yolunu tutması halinde gelecekte oyuncusunu geri alabilmek için özel bir madde eklemeyi de düşünüyor.



Bu sırada Hellas Verona'nın ayrılmasına kesin gözüyle bakılan stoper oyuncusu Kumbulla'nın transferi için, yakın zaman içinde Lazio ile anlaşmaya varması bekleniyor.



