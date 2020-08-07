Mert Çetin'e ilginç sözleşme!

Verona kiraladığı oyuncuya satın alma opsiyonu koydu ama Roma opsiyonun da opsiyonunu koydu, ilerde iki katına geri almayı kabul etti.

Haber; Milliyet
Mert Çetin'e ilginç sözleşme!
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07 Ağustos 2020 09:27
Mert Çetin Roma'dan Verona'ya kiralık olarak gitti, transferi resmen açıklandı. Sağlık kontrolünden geçip yeni takımına imza atan oyuncunun kiralık sözleşmesinde 7 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

Verona istediği takdirde bu opsiyonu kullanarak oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katacak.

Buna karşılık Roma kulübü de futbolcuyu istediği zaman tekrar geri alabileceği bir tekrar geri satın alma opsiyonunu kontrata ekletti. Roma, 15 milyon euro ödediği takdirde oyuncuyu Verona'dan geri alabilecek.




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