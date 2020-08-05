Mert Çetin, Verona için sağlık kontrolünde!

İtalya Ligi Serie A'da Roma forması giyen Mert Çetin, Verona için sağlık kontrollerinden geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler
Mert Çetin, Verona için sağlık kontrolünde!
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05 Ağustos 2020 10:22
İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Mert Çetin'in yeni takımı açıklandı.

Hellas Verona, 23 yaşındaki stoper oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçtiğini resmen açıkladı. Verona'nın, kısa sürede Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurması bekleniyor.

Milli futbolcu, bu sezon Roma formasıyla 6 resmi maçta forma giydi.



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