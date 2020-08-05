Mert Çetin, Verona için sağlık kontrolünde!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Mert Çetin'in yeni takımı açıklandı.
Hellas Verona, 23 yaşındaki stoper oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçtiğini resmen açıkladı. Verona'nın, kısa sürede Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurması bekleniyor.
Milli futbolcu, bu sezon Roma formasıyla 6 resmi maçta forma giydi.
Hellas Verona, 23 yaşındaki stoper oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçtiğini resmen açıkladı. Verona'nın, kısa sürede Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurması bekleniyor.
Milli futbolcu, bu sezon Roma formasıyla 6 resmi maçta forma giydi.