Mert Çetin, Süper Lig'e geri döndü!

MKE Ankaragücü, Hellas Verona'dan Yıldırım Mert Çetin'i kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mert Çetin, Süper Lig'e geri döndü!
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10 Temmuz 2023 13:55
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona'nın futbolcusu Yıldırım Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Yıldırım Mert Çetin'in geçici transferi konusunda Hellas Verona ile anlaşmaya varmıştır." ifadesi kullanıldı.

Yıldırım Mert Çetin, geçen sezon ara transfer döneminde kiralık olarak katıldığı Adana Demirspor'da 10 maçta forma giymişti.

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