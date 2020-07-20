Mert Çetin Roma'dan ayrılıyor! 15 milyonluk iddia

Roma'daki temsilcimiz Mert Çetin'in önümüzdeki sezon Hellas Verona'ya transfer olacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Mert Çetin Roma'dan ayrılıyor! 15 milyonluk iddia
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2020 03:08
Roma'da fazla forma şansı bulamayan Milli futbolcumuz Mert Çetin'in sezon sonunda Verona'ya transfer olacağı iddia edildi.

İtalyan basını Mert Çetin'in önümüzdeki sezonu da aynı şekilde oynamadan geçirmek istemediğini ve bir süredir konuşulan Hellas Verona transferinin gerçekleşeceğini iddia etti. Haberlere göre Mert Çetin önümüzdeki sezon Hellas Verona'ya gitmeye hazırlanıyor ve Roma oyuncuya geri alma bedeli olarak 15 milyon euro'luk ek maddeyi koydurmak istiyor.

Yine aynı iddiaların içinde Mert Çetin'in Türkiye'den teklifler olmasına rağmen dönmeyi düşünmediği ve kariyerini İtalya içinde veya Avrupa'da sürdürmeye devam ettiğinin altını çiziyor.

Bu sezon Roma formasını 5 kez ligde giyen Mert Çetin3 sarı kart ve 1 kez de kırmızı kart görmüştü.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için