Mert Çetin için yine Lecce devrede

Roma'ya sezon başında transfer olan ve gösterdiği gelişimle adından söz ettiren Mert Çetin'e Lecce'nin talip olduğu ortaya çıktı.SkyItalia'nın haberine göre teknik direktör Fonseca tarafından zaman zaman ilk 11'de kullanılan Mert Çetin için Lecce'nin devreye girdiği belirtildi. Transferin son saatleri yaklaşırken Roma'ya teklifini yapacağı iddia edilen Lecce'nin Mert Çetin'in Serie A deneyimi kazanmasındaki basamak olacağı düşünülürken önümüzdeki sezon daha hazır bir şekilde Roma'ya dönmesinin planlandığı yazıldı.23 yaşındaki Mert Çetin'in adı savunmanın ortasına transfer arayışında olan Galatasaray'la da anılmış ancak Milli futbolcu yaptığı açıklamada kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirtmişti.1997 doğumlu Yıldırım Mert Çetin bu sezon Roma formasını 5 kez sırtona geçirdi.