Mert Çetin için kıran kırana pazarlık

Sarı- Kırmızılı yönetim, Roma kulübünün yetkilileri ile pazarlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor..

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Mert Çetin için kıran kırana pazarlık
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31 Ocak 2020 08:53
Ara transferin en hareketli takımlarından Galatasaray'da gözler stoper takviyesine çevrilmiş durumda... Sarı-Kırmızılılar, Murillo'dan sonra Gianetti'nin de transferini bitiremeyince işler zora girdi. Yönetim kalan kısıtlı sürede son bir Mert Çetin hamlesi yapmak için uğraşıyor.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Bugün transfer penceresi saat 18.00'de kapanacağı için genç yıldızın bu sabah saatlerinde İstanbul'a gelmesi gerekiyor. Sarı- Kırmızılı yönetim, Roma kulübünün yetkilileri ile pazarlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor..

MASADA 3 TEKLİF DAHA VAR

İtalyan basınının haberine göre Mert'in menajeri dün Roma Sportif Direktörü Petrachi ile bir araya geldi. Masada Galatasaray'ın dışında Lecce, Verona ve Cagliari kulüplerinin de tekliflerinin olduğu belirtiliyor.

MECBUREN DONK-MARCAO!

Transfer şansı çok azalan Sarı- Kırmızılılar eğer kalan kısa sürede Roma'yı ikna edemezse stoper transferi olmayacak. Bu durumda Galatasaray kalan maçları Donk-Marcao tandemiyle geçirmek zorunda kalacak..

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